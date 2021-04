Pirelli lança segunda etapa do programa de estágio 2021 com 30 vagas

Há vagas para várias cidades do país (foto: Pirelli/Reprodução)

Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do programa dede 2021. Serão 30 vagas para novos talentos trabalharem na fabricante de pneus em oportunidades que passam por cargos em áreas como as de recursos humanos, engenharia, central de vendas, trade e marketing, manutenção, compras, brand e digital, comunicação, HSE (segurança do trabalho), jurídico, controladoria, crédito e cobrança, entre outras.Asdos alunos dos ensinos universitários e técnicos deverão ser feitas até o dia 30 de abril pelo site www.estagiopirelli.com.br . Os selecionados passarão pelas primeiras fases do processo ainda neste primeiro semestre e com início efetivo em julho de 2021.