Tetra Pak abre inscrições para programa de estágio

Vagas são exclusivas para estudantes do ensino superior. Início das atividades previsto para agosto de 2021 (foto: Tetra Pak Package Portfolio/Commons Wikimedia)

, companhia de soluções para processamento e envase de alimentos, está com inscrições abertas para seu programa de estágio até 29 de abril.As vagas sãopara estudantes do ensino superior, com início das atividades previsto para agosto deste ano. O processo seletivo será 100% on-line e feito pelo site http://bit.ly/3fISAQ8