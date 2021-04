TCDF publica tópicos da prova discursiva do concurso para procuradores

(foto: TCDF/Divulgação) O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou, no Diário Oficial do DF desta terça-feira (6/4), os tópicos específicos dos objetos de avaliação das provas discursivas do concurso com vagas para o cargo de procurador do Ministério Público junto ao TCDF.





O documento cita os conteúdos que constarão na próxima etapa:





Controle Externo da Administração Pública e Legislação Institucional

Direito Civil

Direito Constitucional

Direito Processual

Direito Processual de Contas

Direito Processual Civil

Direito Administrativo

Direito Empresarial

Direito Financeiro e Direito Econômico

Direito Previdenciário

Direito Tributário

As provas objetivas do concurso do TCDF foram aplicadas em fevereiro de 2021. Ao todo, o certame teve 564 inscritos.Já as provas discursivas do certame estão previstas para aplicação nos dias 18 e 25 de abril de 2021.O certame é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ). O salário é de R$ 33.689,10.