Depen abre inscrições de concurso com 1.177 vagas e salários de até R$ 8,2 mil

(foto: Depen/Divulgação)

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) abre nesta terça-feira (6/4) as inscrições do novo processo seletivo com 107 vagas a cargos temporários de obras e serviços de engenharia destinados à construção, à reforma, à ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais. A remuneração varia entre R$ 6.242,41 e R$ 8.293,82.