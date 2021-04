Ministério da Cidadania abre seleção com 89 vagas para Brasília

(foto: Senado Federal/Divulgação) Estão abertas as inscrições do novo processo seletivo simplificado do Ministério da Cidadania, com 89 vagas temporárias para profissionais de nível superior. Os contratados deverão atuar em Brasília-DF, com remuneração de R$ 3.800 a R$ 8.300.





As oportunidades são para as atividades técnicas de suporte (26), técnicas de complexidade intelectual (56) e técnicas especializadas de complexidade gerencial (sete). Do número total de vagas, 20% são reservados a candidatos autodeclarados negros, enquanto outros 5% são destinados a pessoas com deficiência.





Os interessados podem se inscrever a partir desta quinta-feira, dia 1°, às 23h59 de 9 de abril. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do Governo Federal.





A seleção será constituída por etapa única de avaliação de currículos e títulos, de 23 a 28 de abril. O desempate ocorrerá por meio dos critérios de idade igual ou superior a 60 anos, sendo dada preferência ao de idade mais elevada; maior pontuação na experiência profissional; maior pontuação da prova de títulos; maior idade, exercício da função de jurado conforme o art. 440 do Código de Processo Penal e mais de uma graduação.





O prazo de validade do processo seletivo terá duração de um ano, prorrogável pelo mesmo período uma única vez, caso necessário. Clique aqui para acessar o edital!

















*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco