Serpro publica edital de concurso com 165 vagas e salário de até R$ 7,6 mil

(foto: Serpro/Divulgação ) Foi publicado, nesta quarta-feira (31/3), o novo edital de abertura do concurso público do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com 165 vagas temporárias e formação de cadastro reserva para analista, cargo de nível superior. Os contratos, sob regime CLT, terão duração de 12 meses, e os contratados receberão salário mensal no valor de R$ 7.620,37.





Além do vencimento base, os profissionais também terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, de R$ 950,64; auxílio-creche, de R$ 382,68; auxílio-transporte; auxílio a filho com deficiência, de R$ 1.150,70; plano de saúde e odontológico; e previdência complementar.





A função é dividida entre as especializações de ciência de dados, com lotação em Brasília e São Paulo; e desenvolvimento de sistemas, com lotação em Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.





As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe, de 7 a 26 de abril. Há taxa de participação no valor de R$ 100, entretanto, doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção do valor durante o período de inscrições.





Os candidatos passarão pela etapa única de provas objetivas. A avaliação será composta por 120 questões distribuídas entre conhecimentos específicos, português, inglês, estatuto social do Serpro, raciocínio lógico e legislação acerca de privacidade e proteção de dados pessoais. A prova será aplicada em 6 de junho e terá duração máxima de três horas e trinta minutos. O resultado final está agendado para 30 de julho. Leia o edital!





















*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco