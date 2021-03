Concurso do CBM TO terá inscrições reabertas e provas remarcadas

(foto: Secom/Divulgação) Conforme comunicado publicado pelo Governo de Tocantins nesta terça-feira (30/3), o concurso público do Corpo Militar de Bombeiros (CBMTO), aberto durante o mês de fevereiro, vai reabrir o período de inscrições de 5 a 12 de abril. Ainda segundo a nota, as provas objetivas, previstas para 11 de abril, foram remarcadas para 27 de junho.





Leia o comunicado na íntegra:





“A corporação informa que as provas do concurso público para oficiais e soldados da corporação foram adiadas para o dia 27 de junho de 2021. O adiamento se dá em razão do agravamento da pandemia da Covid-19, sendo necessária a adoção de medidas para minimizar a propagação do novo Coronavírus durante a aplicação das provas (…) O edital que dispõe sobre o adiamento das provas será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 30. O Edital traz ainda a prorrogação das inscrições, visto que, em razão da pandemia, muitos tiveram dificuldade em realizar o pagamento da inscrição. O período de prorrogação será de 5 a 12 de abril, podendo o pagamento ser realizado até o dia 5 de maio.“





O concurso

O edital, regido pelo Cebraspe, oferta 115 vagas para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO) e no Curso de Formação de Praças (CFP). As chances são distribuídas em 13 vagas para cadetes do sexo masculino, 2 para cadetes do sexo feminino, 90 para aluno-oficial do sexo masculino e 10 para aluno-oficial do sexo feminino.





Para concorrer ao cargo de cadete é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação, em qualquer área de formação. Já para o cargo de aluno-soldado é necessário ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio. Os contratados receberão salário de R$ 4.805,62 a R$ 8.952,33.





As inscrições devem ser feitas pelo https://www.cebraspe.org.br/concursos/cbm_to_21, As taxas são de R$80 para concorrer a soldado e R$120 para concorrer a oficial (cadete). Os candidatos serão avaliados em cinco etapas. Saiba quais são!





















