Aeronáutica lança seleção para admissão de 130 cadetes do ar para 2022

(foto: Aeronáutica/Divulgação) A Aeronáutica publicou um novo edital para o Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2022 (EA CPCAR 2022), âmbito nacional. São 130 vagas.





Do total de chances, são 110 vagas para candidatos do sexo masculino e 20 vagas para candidatas do sexo feminino, das quais, 22 (candidatos do sexo masculino) e 4 (candidatas do sexo feminino), respectivamente, são reservadas a negros (20% previstos na Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014).





Para se candidatar é necessário ser voluntário, ser menor de 18 anos, estar autorizado por responsável legal para realizar as provas escritas e dar prosseguimento no certame.





A abertura das inscrições será no período de 7 a 23 de abril de 2021, por meio do site https://www.fab.mil.br/ingresso/ . A taxa é de e R$ 60.





As normas aplicáveis a esse Exame de Admissão, as informações para as inscrições e os critérios para habilitação à matrícula estão disponíveis na Internet, na página oficial do Comando da Aeronáutica (http://www.fab.mil.br) e na página da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (http://ingresso.afaepcar.fab.mil.br).





Este Exame será constituído das seguintes etapas:





a) Provas Escritas;

b) Inspeção de Saúde (INSPSAU);

c) Exame de Aptidão Psicológica (EAP);

d) Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

e) Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC); e

f) Validação Documental.





Os exames serão realizados em Belém-PA, Recife-PE, Natal-RN, Salvador-BA, Rio de Janeiro-RJ, Belo Horizonte-MG, Barbacena-MG, São Paulo-SP, Pirassunuma-SP, Campo Grande/MS, Curitiba-PR, Porto Alegre-RS, Brasília-DF< Manaus-AM, Boa Vista-RR, Porto Velho-RO.





Curso Preparatório

O Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR), ministrado pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena/MG, destina-se a preparar jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga/SP.





O CPCAR tem duração de três anos, sob o regime de internato, sendo equivalente ao Ensino Médio regular do Sistema Nacional de Ensino e abrange instruções nos Campos Geral e Militar.





Um período de instrução de aproximadamente vinte dias corridos, em regime de internato, contados a partir da data do início do curso, será ministrado aos que vierem a ser matriculados, fazendo parte do estágio probatório para verificação da aptidão ao regime militar, estando inserido na instrução do Campo Militar.





O candidato, no momento da matrícula, mediante ato do Comandante da EPCAR, passa à situação de Aluno da EPCAR (Praça Especial, conforme a Lei nº 6.880.





Não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável, por incompatibilidade com o regime exigido para formação ou graduação, constituem condições essenciais para ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças que os mantenham em regime de internato, de dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar.





Remuneração

Durante a realização do curso, o Aluno estará sujeito ao regime escolar da EPCAR e fará jus à remuneração fixada na legislação específica, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si.





Veja as principais datas do cronograma

07/04/2021 a 23/04/2021: Período de Inscrição

07/04/2021 a 03/05/2021: Pagamento da taxa de inscrição

04/07/2021: Provas Escritas

17/11/2021 a 19/11/2021: Realização do Teste de Avaliação Física