Digital House anuncia 400 bolsas de estudo gratuitas para todo o Brasil

tecnologia viu a demanda por profissionais qualificados crescer consideravelmente e segue contratando, apesar e por conta da pandemia. Levantamento da Revelo mostra que as oportunidades na área tiveram um crescimento de 25% em 2020. Além disso, o setor registrou um aumento de 20% a 30% nas médias salariais.



Apesar da grande procura e dos bons salários, falta mão de obra qualificada e muitas empresas têm dificuldade para preencher as vagas. Isso porque o país forma 46 mil profissionais de tecnologia por ano, número inferior à demanda atual que, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), deve ser de 420 mil profissionais até 2024. Já a consultoria McKinsey, aponta que o país terá um gargalo de 1 milhão de profissionais de tecnologia até 2030.





Para reverter esse cenário e formar novos talentos, bem como ajudar os interessados em fazer uma transição de carreira, a Digital House (DH) anuncia o lançamento do seu primeiro programa de bolsas para carreiras digitais de 2021. Destinado a pessoas de todo o país, o programa oferece 400 bolsas de estudo, de até 100%, nos cursos de marketing digital, gestão de produtos digitais, UX, data analytics, data science, programação web full stack, programação mobile Android e programação mobile IOS.



Os cursos, que têm duração média de cinco meses, serão oferecidos em formato 100% on-line, com aulas ao vivo. A última edição do programa de bolsas teve mais de 30 mil inscritos.

Os pré-requisitos para quem quer participar do processo seletivo são ter mais de 16 anos, estar cursando ou ter o ensino médio completo e ser residente em qualquer cidade do Brasil. As inscrições são totalmente gratuitas e começam em 30 de março.



Os interessados devem acessar o site clicando neste link , preencher oe completar o teste de lógica até 2 de maio.

Os selecionados nessa primeira etapa participarão de um curso introdutório, entre 4 e 21 de maio, que servirá de base para a realização de um desafio on-line, que deve ser completado entre 24 e 27 do mesmo mês.



A divulgação dos mais bem colocados nesta etapa acontece em 31 de maio e, entre 2 e 30 de junho, ocorre a etapa das entrevistas técnicas. Nesse mesmo período, serão feitas as matrículas dos aprovados no processo seletivo. O início das aulas está previsto para acontecer em julho de 2021.



“Estamos em busca de pessoas comprometidas, curiosas e que tenham desejo de crescer profissionalmente. A ideia é integrar estudantes de todo o Brasil, promovendo a troca de experiências em encontros remotos, com a participação ativa de todos no conteúdo da aula. A interação ao vivo com o professor e os colegas, que é um dos grandes diferenciais da Digital House, nos ajuda a capacitar os profissionais aptos a suprir essa demanda de mercado tão latente”, declara Cristiano Santos, CMO da Digital House.