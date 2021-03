As inscrições para o programa vão até o dia 4 de abril, domingo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



As inscrições para o Programa de Estágio em Loja 2021 da Americanas se encerram no próximo dia 4 de abril, domingo de Páscoa.



O programa de estágio visa formar novos líderes para assumir a gestão de uma das mais de 1.700 lojas físicas da Americanas - em plena expansão - ao fim do período de estágio.



Para a edição 2021, a Americanas está com vagas nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.



Para mais informações e inscrições, basta acessar: https://estagioemlojalasa.gupy.io/

O programa

O estágio em loja tem duração de seis meses e inclui imersão por todas as áreas do varejo e o desenvolvimento de habilidades de gestão, além da participação em projetos de inovação, como as iniciativas de integração O2O (online-to-offline).







Processo seletivo e inscrições



Podem se candidatar alunos de qualquer curso de graduação, com previsão de formatura de julho a dezembro de 2021 e disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais flexíveis.





O processo seletivo será 100% on-line. Os estudantes passarão pelas etapas de inscrição, teste de perfil, triagem curricular, vídeo entrevista com a área de Gente e Gestão e, por fim, uma entrevista com os futuros gestores.





Formação de líderes

Com 98,9% da liderança formada internamente, a Americanas se compromete com o desenvolvimento profissional de todo o time e busca candidatos que pensem grande, tenham "atitude de dono do negócio" e identificação com a cultura de empreendedorismo da companhia.





Uma das principais portas de entrada da Americanas, o Programa de Estágio em Loja já formou grande parte da liderança da companhia - incluindo diretores - e continua gerando oportunidades para jovens de todas as regiões do país iniciarem, com qualidade, sua jornada no mercado de trabalho.





A possibilidade de estagiar em uma loja da Americanas em sua cidade ou próxima à faculdade, e construir uma carreira de sucesso no varejo atraiu mais de 70 mil jovens de capitais e cidades do interior de todo o Brasil na última edição do programa.