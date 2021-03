Concurso da Sejuc RR para agentes penitenciários tem novo cronograma

(foto: Agepen-RR/Divulgação) Atenção, inscritos: o concurso público da Secretaria da Justiça e Cidadania de Roraima (Sejuc RR), com 423 vagas de nível médio para agente penitenciário, teve novo cronograma publicado! As datas das próximas fases do certame foram divulgadas no site da banca organizadora, o Instituto AOCP. Saiba qual é o novo calendário:





Avaliação psicológica

Divulgação do resultado provisório da avaliação psicológica: 31 de março

Convocação dos candidatos habilitados para o Exame Toxicológico (preliminar): 31 de março

Realização da entrevista devolutiva: 11 de abril

Período para recurso contra o resultado provisório da avaliação psicológica: 12 e 13 de abril

Resultado final avaliação psicológica: 20 de abril





Exame toxicológico

Convocação dos candidatos habilitados para o Exame Toxicológico: 20 de abril

Realização do exame toxicológico e entrega de exames: 9 e 10 de maio

Divulgação do resultado provisório do Exame Toxicológico: 14 de maio

Período para recurso contra o resultado do Exame Toxicológico: 17 e 18 de maio

Divulgação do resultado do Exame Toxicológico pós-recurso: 21 de maio





Para participar é necessário nível médio completo e carteira de habilitação, no mínimo, de categoria AB. Além de avaliação psicológica, exame toxicológico, investigação social e curso de formação, os candidatos foram submetidos a provas objetivas (com 50 questões sobre português, raciocínio lógico e matemática, informática e conhecimentos específicos) e teste de aptidão física (teste de barra fixa, flexão abdominal e corrida de 12 minutos).





A remuneração inicial aos profissionais admitidos é de R$ 4.421,13, para 40 horas de trabalho semanal. Dentre as vagas, apenas 94 são para mulheres. A validade do concurso é de dois anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco