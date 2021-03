Novas seleções estão sendo preparadas para reforçar combate à pandemia, diz Secretaria de Saúde do DF

(foto: Breno Esaki/Agência Saúde/SES) Para auxilar no combate à pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que novos processos seletivos estão sendo preparados. Além disso, disse também que o Governo do DF já convocou, em um ano, 4.327 profissionais entre efetivos e temporários. Desse total, 2.240 tomaram posse e entraram em exercício.





O órgão informou também que dentre as medidas, houve a ampliação de carga horária de 1.794 servidores da área assistencial. E outros 2,7 mil servidores retornaram do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) para as unidades da Secretaria de Saúde e foram redistribuídos para ajudar na luta contra a covid-19.





Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, tem sido frequente a determinação do governador Ibaneis Rocha para que o quadro de profissionais da saúde seja ampliado. “Esse esforço tem o objetivo de garantir à população do DF um atendimento adequado, com agilidade e eficácia, e principalmente reforçar o trabalho das equipes que estão na linha de frente do combate à covid-19”. afirmou o gestor.





Já de acordo com a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida, desde março do ano passado, foram desenvolvidas estratégias para repor e reforçar continuamente as equipes.





"Ampliações de carga horária, contratações temporárias e convocação de concursados têm o objetivo de reforçar as equipes e garantir uma assistência melhor a toda a população e também evitar a sobrecarga nos profissionais", disse.





A subsecretária ressalta também que o absenteísmo (registro de faltas, licenças e atestados), principalmente nos meses de julho e agosto, foi muito alto. "Ainda hoje, existe absenteísmo provocado pelo estresse e outras patologias por causa da superlotação nos hospitais e unidades de saúde”, explica.





Para ela, essas ampliações de carga horária, contratações temporárias e convocação de concursados para vagas de vacância têm o objetivo de reforçar as equipes e garantir uma assistência melhor a toda a população e também evitar a sobrecarga nos profissionais.





Processo para temporários





Silene destaca que a pasta também tem feito convocação de novos concursados em vagas de vacâncias e aguarda a autorização e liberação da Secretaria de Economia para realizar um novo processo seletivo temporário, principalmente para médico, enfermeiros e técnicos, já que o banco de reserva está zerado.





“Também estamos preparando os editais para concurso público para algumas especialidades como médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas e outros para poder repor de forma efetiva o quadro de pessoal de profissionais na Secretaria de Saúde”, informa.





*Com informações da Secretaria de Saúde.