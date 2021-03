Aeronáutica prorroga inscrições de seleção para Brasília e outras 15 cidades

(foto: FAB/Divulgação)





As vagas são distribuídas entre as funções de oficial intendente (40), oficial aviador (18) e oficial da infantaria (25). Para participar, é necessário ter ensino médio completo e idade de 17 a 23 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula do curso. Vale ressaltar que, tirando o cargo de infantaria, destinado para homens, os exames de admissão aceitam candidatos de ambos os sexos.





As vagas serão destinadas para Brasília-DF, Canoas-RS, Campo Grande-MS, Porto Velho-RO, Boa Vista-RR, Manaus-AM, Belém-PA, Parnamirim-RN, Salvador-BA, Curitiba-PR, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Pirassununga-SP, Barbacena-MG e Belo Horizonte-MG. As etapas presenciais serão aplicadas em todas as cidades citadas.





















*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco





Foram prorrogadas as inscrições da seleção da Aeronáutica com 83 vagas para o nível médio! Agora, os interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira (31/3), pelo site de ingresso da Academia de Força Aérea (AFA). Há taxa de inscrições de R$ 70. Candidatos inscritos no CadÚnico, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea poderão recorrer à isenção do valor pelo site até o último dia de inscrições.