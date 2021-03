Prefeitura de Minaçu-GO reabre inscrições de seleção com 514 vagas

(foto: Divulgação) Prefeitura de Minaçu , em Goiás, divulgou uma nova retificação da seleção aberta em caráter temporário, com vagas 514 de níveis médio ou superior para atuação na Secretaria Municipal da Educação e Cultura da cidade.





Com a retificação, as inscrições podem ser feitas até 31 de março. Já as entrevistas técnicas tem previsão para serem realizadas no período de 6 a 16 de abril de 2021.









Há chances para diversas áreas como auxiliares, psicólogos, merendeiros, professores e outros. Os salários são de R$ 1.052,27 a R$ 3.042,46 ao mês ou de R$ 11,65 por hora aula. Para concorrer, os candidatos devem comprovar a escolaridade, bem como ter registro ativo no respectivo conselho de classe da profissão quando solicitado, ter nacionalidade brasileira ou equivalente e estar em dia com a Justiça Eleitoral.





As inscrições devem ser feitas por meio dos seguintes endereços eletrônicos, conforme os respectivos cargos:





Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: pmm.semec.adi@gmail.com;

Auxiliar de Serviços Gerais: pmm.semec.asg@gmail.com;

Merendeira: pmm.semec.mer@gmail.com;

Professor PIII/Pedagogia; Professor PIII/Letras; Professor PIII/Geografia; Professor PIII/Matemática: pmm.semec.profp3@gmail.com;

Psicólogo: pmm.semec.psic@gmail.com;

Executor Administrativo Escolar: pmm.semec.eae@gmail.com.





Os candidatos serão avaliados por análise de títulos, experiência profissional e entrevista.