Secretaria de Educação de Alto Horizonte (GO) contrata 22 profissionais para atuação em escolas

(foto: Freepik/Reprodução)





As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas até 1º de abril, por meio do site da prefeitura . Os candidatos serão avaliados de forma remota por análise de títulos e experiência profissional. Após contratados, deverão exercer jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais para remuneração de R$ 1.637,57 a R$ 2.500.





A validade do processo seletivo terá duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, caso necessário.





Concurso público de Alto Horizonte segue suspenso

As provas do concurso público para provimento de 31 vagas de níveis médio e superior foram suspensas novamente em fevereiro. Assim como a primeira suspensão, o comunicado publicado no site da prefeitura atribui a decisão ao decreto estadual que impõe medidas para evitar o contágio de covid-19.





O edital conta com oportunidades para instrutor de informática, técnico em radiologia, agente administrativo, fiscal de obras, fiscal de tributos, assistente jurídico, biólogo, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, engenheiro civil, médico, nutricionista, professor, entre outros cargos. Aos contratados, será ofertada remuneração de R$ 1.800 a R$ 9.000. Saiba mais!













*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer





A partir de 30 de março, os interessados poderão se inscrever na seleção da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Alto Horizonte (GO), com 22 vagas temporárias para os níveis médio e superior. O edital conta com vagas para monitor de creche, professor pedagogo, psicólogo, assistente social, assistente jurídico e professor nas áreas de história, português, ciências, matemática e educação física.