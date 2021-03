IGH abre seleção em Goiás para todos os níveis de escolaridade

(foto: Governo de Goiás/Divulgação)

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) abriu um novo processo seletivo para contratação de profissionais com deficiência (PcD/Reabilitados) no Estado de Goiás. A seleção visa formar cadastro de reserva para vagas no Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI) e no Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), ambos em Goiânia; e no Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HUAPA), em Aparecida de Goiânia.