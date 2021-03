Creme/SE abre concurso público com 40 vagas e salário de até R$ 4,8 mil

O cargo de médico fiscal exige carga horária semanal de 20 horas, para remuneração inicial de R$ 4.892,16 mais benefícios. Das 20 vagas, quatro são destinadas a candidatos autodeclarados negros, enquanto uma é para pessoas com deficiência.





Já a função de auxiliar administrativo, com oferta de 20 vagas, tem como jornada de trabalho 40 horas por semana e salário de R$ 1.874,57 mais benefícios. São destinadas quatro vagas a candidatos autodeclarados negros e uma a pessoas com deficiência.





Os benefícios são compostos por vale-alimentação, no valor de R$ 850; plano de saúde; e vale-transporte.





Inscrições abertas até maio





Abertas nesta quinta-feira (25/3), as inscrições podem ser feitas até 10 de maio, pelo site da banca Instituto Quadrix. Há taxa de participação no valor de R$ 55 (nível médio) e R$ 80 (nível superior). A isenção da taxa poderá ser solicitada até às 18h de 29 de março por candidatos inscritos no CadÚnico e por doadores de medula óssea.





Como etapa única, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, prevista para 13 de junho. A prova será realizada na parte da tarde e contará com 120 questões distribuídas entre conhecimentos básicos (português, informática básica e raciocínio lógico e matemático) e conhecimentos específicos. Para médicos fiscais, a avaliação também contará com redação dissertativa.





A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da divulgação do resultado final. O prazo conta com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer





Estão abertas as inscrições do concurso público do Conselho Regional de Medicina de Sergipe (Creme-SE), com 40 vagas efetivas para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades são para médicos fiscais e auxiliares administrativos, sendo uma imediata e o restante destinada à formação de cadastro reserva. Após contratados, os profissionais deverão atuar em Aracaju (SE).