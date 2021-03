Censo 2021: IBGE retifica data do cronograma de concurso

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) retificou o cronograma da seleção para o Censo 2021, com mais de 204 mil vagas . A alteração foi no cronograma referente ao pagamento de inscrições.Segundo a publicação , agora, a data limite para pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram a solicitação de isenção indeferida é



O concurso As inscrições já estão encerradas. São 204.307 vagas para os cargos de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor.





Do total, são oferecidas 181.898 vagas para recenseador , 16.959 para agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 para agente censitário municipal (ACM) em 5.297 municípios do país.Os quadros de distribuição das vagas estão disponíveis para consulta no site do Cebraspe , empresa organizadora dos processos seletivos.