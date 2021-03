Cronograma de concurso Codevasf, com 90 vagas, é alterado

Atenção, candidatos: o cronograma do concurso público da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) foi alterado! De acordo com o documento de retificação, divulgado pelo Cebraspe nesta quarta-feira (24/3), a etapa de avaliação biopsicossocial, prevista para o próximo domingo (28), agora será realizada em 25 de abril. Ainda segundo o documento, os participantes deverão acessar o portal da banca a partir de 21 de abril para o local e o horário da realização da avaliação.

A realização do procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros, antes prevista para 24 e 25 de abril, será feita nos dias 15 e 16 de maio. Já o resultado final da etapa e do concurso público estão previstos para serem divulgados no site do Cebraspe no dia 2 de junho. Leia a retificação na íntegra!