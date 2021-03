Unesco abre seleção com vagas para Brasília

(foto: Unesco/Divulgação) A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) abriu um novo processo seletivo com quatro vagas para a área de produção de conteúdo e ambientes virtuais, com lotação em Brasília/DF. Para se inscrever, é necessário possuir ensino superior completo em qualquer curso e, no mínimo, dois anos de experiência em soluções para plataformas, websites e/ou sistemas internos e de acesso público.





Caberá aos profissionais contratados produzir materiais educativos eletrônicos e interativos, como trilhas de aprendizagem (PDF e E-pub) para tutores, gestores e conselheiros sociais, em ambientes virtuais de aprendizagem; analisar e projetar soluções para plataformas websites e sistemas internos e de acesso público, com previsão de comunicação ágil, interface amigável e interatividade entre governo e sociedade; e avaliar e propor soluções para usabilidade e acessibilidade do conteúdo sobre o Fundeb pela sociedade civil e conselheiros sociais, considerando os critérios de transparência e monitoramento de política pública.





As inscrições são gratuitas e serão aceitas até a próxima segunda-feira (29/3), mediante envio de currículo padrão para o e-mail ccopi@fnde.gov.br. No assunto, o candidato deverá informar o número do edital e o nome do perfil. Vale ressaltar que só serão aceitos currículos com o padrão publicado no site do FNDE.





A seleção contará com análise de documentação, avaliação de currículos e experiência profissional e, por fim, realização de entrevista. A entrevista poderá ser feita por videoconferência, telefone ou outros meios que a comissão de seleção entenda adequado.





O contrato terá duração de 11 meses. A remuneração e a jornada de trabalho não foram informadas. Saiba mais!













*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer