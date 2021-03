PMSP define nova data de provas de concurso com 190 vagas para aluno-oficial

(foto: PMSP/Divulgação)





As provas serão aplicadas nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. A PMSP poderá realizar as demais etapas em qualquer outra cidade.





O certame está sendo organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) . Além dos exames de conhecimento, os candidatos deverão passar por exames de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação de conduta social e análise de documentos. Vale lembrar que, para participar, é necessário ser maior de idade e possuir o ensino médio completo. Os profissionais selecionados terão direito à remuneração inicial no valor de R$ 3.268,33.













*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer





A prova do concurso público da Polícia Militar de São Paulo (PMSP) com 190 vagas para alunos-oficiais, suspensa em 13 de março, teve nova data definida nesta terça-feira (23/2)! Conforme publicado no Diário Oficial do Estado, a etapa será aplicada na data provável de 18 de abril. “A confirmação da nova data será publicada até o dia 10 de abril de 2021, com a convocação aos locais de prova e demais instruções”, informou o comunicado divulgado.