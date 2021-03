Câmara de Uberlândia adia período de inscrições de concurso público

(foto: Depositphotos)

A Câmara Municipal de Uberlândia, em Minas Gerais, adiou a abertura de inscrições do seu concurso público com 20 vagas para profissionais de nível médio e superior. A alteração no cronograma foi publicada em documento de retificação no site da banca Fundep. Agora, os interessados poderão se inscrever de 17 de maio a 8 de julho.