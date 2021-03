Covid-19: concurso da PMSP, com 2.700 vagas para soldado, é suspenso

(foto: PMSP/Divulgação) A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) suspendeu o andamento do concurso público do órgão com 2.700 vagas devido ao avanço de casos de covid-19 no estado. A suspensão foi divulgada em comunicado no Diário Oficial do Estado , no último sábado (20/3).





De acordo com o comunicado, a aplicação das provas objetivas, prevista para 11 de abril, está cancelada e ainda não há data provável para ser realizada. Quando decidido, o novo cronograma deverá ser publicado no site da banca Vunesp





O concurso





As chances são para a carreira de soldado de 2ª classe, que exige nível médio, idade de 17 a 30 anos e carteira de habilitação entre as categorias B e E. As inscrições foram aceitas até 25 de fevereiro. As provas serão aplicadas nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.





Os candidatos passarão por sete etapas de avaliação: prova objetiva e redação, exame de aptidão física, exames psicológicos, exame de saúde, avaliação de conduta social, análise de documentos e curso de formação profissional. A prova objetiva contará com questões sobre português, matemática, história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil, atualidades, informática básica, Constituição Federal e constituição do Estado de São Paulo.





De acordo com o edital, a remuneração inicial do cargo é de R$ 3.164,58 por mês, dividido entre vencimento base, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e insalubridade. As contratações seguirão o regime estatutário. Saiba mais!









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer