Ufes divulga novo concurso com mais de 30 vagas para áreas administrativa e da saúde

(foto: Ufes/Divulgação)





A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) publicou, nesta sexta-feira (19/3), edital de abertura de novo concurso público para os quadros administrativo e de saúde. De acordo com o documento, serão contratados 34 profissionais de nível técnico e nível superior em 13 cargos diferentes. São eles:





Assistente em administração - lotação em Vitória (17 vagas)

Assistente em administração - lotação em São Mateus (três vagas)

Assistente em administração - lotação em Alegre (uma vaga)

Técnico em enfermagem - lotação em Vitória (uma vaga)

Técnico em enfermagem - lotação em São Mateus (uma vaga)

Administrador - lotação em Vitória (quatro vagas)

Engenheiro civil - lotação em São Mateus (uma vaga)

Engenheiro de produção - lotação em Vitória (uma vaga)

Estatístico - lotação em Vitória (uma vaga)

Médico da família e comunidade - lotação em Vitória (uma vaga)

Médico do trabalho - lotação em Vitória (uma vaga)

Técnico desportivo - lotação em Vitória (uma vaga)

Terapeuta ocupacional - lotação em Vitória (uma vaga)





Os profissionais deverão exercer carga horária de 20 a 40 horas semanais para remuneração mensal entre R$ 2.904,96 e R$ 4.638,66.





As inscrições serão abertas no site da universidade em 26 de abril, podendo ser feitas até 7 de junho. A taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 130, de acordo com o nível de escolaridade do cargo. Entretanto, candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção do valor de 26 de abril até 16 de maio, unicamente pelo site de inscrições.





A prova objetiva será aplicada em 19 de setembro para cargos de nível superior, com início às 14h e duração de três horas. Candidatos de nível técnico deverão passar pela fase em 26 de setembro, com os mesmos horários de início de duração. As provas contarão com questões sobre conhecimentos gerais e específicos da área.

















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer