Salário de até R$ 15,7 mil: prefeitura em SP reabre concurso para todos os níveis

Após ser suspenso em abril de 2020, o período de inscrições do concurso público da Prefeitura de Valparaíso, em São Paulo, foi reaberto! O certame oferta 32 vagas de todos os níveis de escolaridade com salário de R$ 1.198 a R$ 15.770 e jornada de trabalho de 10 a 44 horas semanais.

As chances são para ajudante geral, atendente de recepção, auxiliar escolar, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de enfermagem, almoxarife, assistente social, contador, coveiro, escriturário, eletricista, jardineiro, médico de várias especialidades, motorista, orientador social, operador de máquinas, professor, psicopedagogo, técnico em segurança do trabalho, tratorista, vigilante, auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório, enfermeiro, dentista, farmacêutico, fiscal de comércio, fiscal de tributos, inspetor de alunos, médico veterinário, nutricionista, procurador jurídico, professor de apoio, tesoureiro e visitador sanitário.

As inscrições ficarão abertas até 4 de abril e devem ser feitas pelo site da Prefeitura , de forma remota. Há taxa de participação de R$ 25 a R$ 55, a depender do cargo designado. Vale ressaltar que, além das vagas imediatas, o edital também conta com formação de cadastro reserva.