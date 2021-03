TCDF divulga resultado provisório das provas objetivas para o cargo de procurador

(foto: TCDF/Divulgação)

As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares da prova





objetiva estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 19 de março de 2021, no site http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_procurador

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório na prova

objetiva, das 10 horas do dia 19 de março de 2021 às 18 horas do dia 1º de abril de 2021, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.





O edital de resultado final na prova objetiva e de convocação para as provas

discursivas será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet, na data provável de 9 de abril de 2021.





O concurso

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (18/3), o resultado provisório das provas objetivas do último concurso para o cargo de procurador do Ministério Público junto ao TCDF.O certame é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ). O salário é de R$ 33.689,10.