Planaltina de Goiás prorroga inscrições de concurso com mais de 100 vagas

(foto: freepik/Divulgação) Ainda dá tempo! A Câmara de Planaltina de Goiás publicou, nesta quarta-feira (17/3), retificação anunciando a prorrogação do período de inscrições do concurso público com 108 vagas ! Agora, os interessados terão até 12 de abril para se inscrever. A aplicação das provas objetivas foi remarcada para 13 de junho.





São 18 vagas imediatas e 90 de cadastro reserva para oito cargos que exigem formação acadêmica de ensinos médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.500 e R$ 2.100. As vagas são para motorista, assessor de comunicação, controlador interno, analista de recursos humanos, analista administrativo e analista jurídico.





As inscrições devem ser feitas pelo site da banca organizadora do certame, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). Há taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 70 e R$ 90, a depender do cargo. O pagamento deverá ser realizado em até 24 horas após a emissão do boleto.





Os candidatos serão avaliados por aplicação de prova objetiva para todos os cargos e prova discursiva para o analista jurídico. As provas estão previstas para 13 de junho na cidade de Planaltina.





Como medida em prevenção à covid-19, a banca atenderá às normas sanitárias vigentes para o enfrentamento do novo coronavírus, higienizando e desinfetando os locais de provas com a pulverização de produtos químicos utilizados em ambientes hospitalares, aferindo a temperatura corporal dos participantes, oferecendo álcool gel e tapetes sanitizantes na entrada e, também, garantindo o distanciamento social mínimo de dois metros entre as pessoas. O uso de máscaras faciais será obrigatório para todos os presentes.









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer