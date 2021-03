Covid-19: concurso em Goiás é adiado pela terceira vez devido à pandemia

(foto: Divulgação) Com oferta de 32 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, o concurso público da Prefeitura de Rianápolis, no Goiás, foi suspenso pela terceira vez nesta segunda-feira (15/3) devido ao aumento de casos de covid-19. De acordo com nota divulgada pela Prefeitura, tornam-se inválidas todas as datas previstas no último cronograma divulgado pela banca Ibrasp.









As vagas são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, merendeira, vigia, motorista, auxiliar de consultório dentário, operador de máquinas agrícolas, agente administrativo, fiscal de vigilância sanitária, fiscal de postura, fiscal de meio ambiente, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, técnico em enfermagem, farmacêutico e professor. O concurso, que teria inscrições abertas de 15 a 26 de março, terá inscrições reabertas em breve no site da banca.As vagas são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, merendeira, vigia, motorista, auxiliar de consultório dentário, operador de máquinas agrícolas, agente administrativo, fiscal de vigilância sanitária, fiscal de postura, fiscal de meio ambiente, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, técnico em enfermagem, farmacêutico e professor.





O concurso contará com aplicação de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação deverá ser feita por candidatos de todos os cargos e conterá questões sobre conhecimentos gerais e específicos do cargo. Alguns cargos ainda contarão com prova prática ou avaliação de títulos.





*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer