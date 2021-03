Seplag de Alagoas publica novo edital para contratação de profissionais de T.I

Um novo processo seletivo teve edital publicado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas (Seplag/AL)! A seleção visa contratar 15 profissionais de Tecnologia da Informação (TI). Os contratos serão temporários e terão duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

As vagas são divididas entre os cargos de analista de sistemas (seis), técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas (quatro), analista de infraestrutura (um), gerente de projetos (dois) e técnico de informática (dois). Tirando a função de técnico, todas exigem nível superior em informática ou áreas afins. Após contratados, os profissionais deverão exercer jornada de trabalho semanal de 40 horas para salário de até R$ 6.800. Vale ressaltar, também, que das vagas, 15 são para ampla concorrência e uma é reservada para pessoas com deficiência.

As inscrições , que serão abertas às 8h desta quarta-feira (17/3), poderão ser feitas até às 23h59min de 26 de março. Não há taxa de participação. A seleção será feita por prova objetiva, aplicada de forma remota, avaliação de currículos e avaliação pré-admissional.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, contarão com 20 questões sobre conhecimentos específicos da área. Já a fase de avaliação curricular analisará a experiência profissional, títulos e diplomas do candidato.