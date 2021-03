GDF nomeia 171 novos servidores para o quadro de assistência social do Distrito Federal

Do total de servidores, são 112 para a Secretaria de Desenvolvimento Social, sendo 76 especialistas e 36 técnicos.

Atenção aos mais vulneráveis

Após a assinatura, Ibaneis saudou os novos nomeados e disse estar muito feliz com esse momento. " Um período de muita dificuldade e luta. Imagine para aqueles em situação de carência. Pessoas vítimas de violência. É nessa hora que temos que renovar nosso aparato social para poder socorrer todas essas pessoas em situações de vulnerabilidades dentro da nossa cidade". disse.





"Nós fizemos todos os esforços para nomear o máximo de pessoas possível. Com a nossa preocupação com o lado social, que é o outro lado da moeda dessa pandemia, foi feito esse esforço", completou.





A Secretaria de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, parabenizou Ibaneis pelo esforço nas nomeações. " Em um período de pandemia, nós não paramos com a cidade. Chamar concursados mostra o compromisso do governador com a capital. Mostra um governador comprometido num período tão difícil". Aos aprovados, ela desejou uma boa chegada e disse esperar uma grande atuação na linha de frente.





A primeira-dama do DF, Mayara Noronha, também aproveitou a ocasião para falar da importância do fortalecimento da assistência social na capital federal. "O compromisso do governo vai muito além. Pela primeira vez na história, há um número expressivo de nomeações nesta carreira no DF", enfatizou.





Da mesma forma, André Clemente, o secretário de Economia do DF, afirmou que Ibaneis já nomeou mais de 600 servidores na área. " Para todos os servidores, não é só o governo que está ansioso com a entrada de vocês. Mas toda a Brasília. Sejam bem-vindos, abracem essa causa. Sucesso, muito trabalho e muita dedicação. Honrem o serviço público", disse.

Além disso, foram 50 nomeações para a Secretaria de Justiça e Cidadania, sendo 18 especialistas e 32 Técnicos em assistência social. Já na Secretaria da Mulher, foram 9 nomeações, sendo 5 técnicos e 4 especialistas .