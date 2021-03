Último dia! IBGE encerra hoje inscrições para mais de 22 mil vagas de agente censitário

(foto: IBGE/Divulgação)



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE) encerra nesta segunda-feira (15/3) as inscrições para 22.409 vagas para o cargo de agente censitário. Os interessados podem realizar os cadastros até às 23h59 (horário de Brasília) desta segunda(15), por meio do site do Cebraspe



Neste edital, a realização de processo seletivo simplificado é para a contratação temporária de pessoal para o preenchimento de 5.450 vagas para a função de agente censitário municipal (ACM) e de 16.959 vagas para a função de agente censitário supervisor (ACS), para a realização do Censo Demográfico 2021.





Os cargos exigem nível médio completo. Para o cargo de agente municipal, a remuneração é de R$ 2.100, para 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Já para agentes supervisores, o salário é de R$ 1.700, para a mesma carga horária.





O contratado também terá auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.





Os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários. Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 dias.





Inscrições

Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente , das 10 horas do dia 19 de fevereiro 2021 às 23 horas e 59 minutos de 15 de março de 2021 (horário oficial de Brasília/DF). A taxa é de R$ 39,49.



Etapas Para estes cargos, haverão prova objetiva de língua portugues, raciocínio lógico, ética, noções de administração e conhecimentos técnicos. A prova objetiva terá a duração de 4 horas e será aplicada em 18 de abril.

Algumas atribuições

Agente censitário municipal

Acompanhar as atividades da coleta de dados, garantindo a perfeita cobertura da área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações coletadas; acompanhar o Agente Censitário Supervisor no início da coleta da pesquisa urbanística do entorno de domicílios para obter o conhecimento prático; acompanhar sistematicamente o andamento da coleta de dados nas áreas de atuação de cada Agente Censitário Supervisor, por meio dos relatórios dos Sistemas Gerenciais, e adotar as providências cabíveis, com vistas ao bom andamento dos trabalhos, à total cobertura da área territorial, ao cumprimento dos prazos e à qualidade; equipar, administrar, organizar e zelar pelo Posto de Coleta, adotando providências para garantir seu adequado funcionamento; adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; acompanhar o registro de frequência dos Agentes Censitários Supervisores (ACS) e operar o sistema administrativo existente no Posto de Coleta; coordenar as atividades censitárias sob sua responsabilidade, orientando os trabalhos das equipes de campo de sua área de atuação, obedecendo às instruções técnicas, operacionais, administrativas e de informática estabelecidas nos manuais e nas normas vigentes; coordenar as reuniões de preparação e execução do censo e outros.

Agente censitário supervisor

Acompanhar os recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas quanto à identificação dos limites dos setores censitários e percursos, visando à cobertura correta de suas áreas de trabalho; monitorar a produtividade dos Recenseadores; adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; auxiliar os Recenseadores na solução dos casos de recusa ou resistência de informantes em atendê-los; colaborar na organização e na administração do Posto de Coleta; planejar, organizar, supervisionar e avaliar a execução da coleta de dados realizada pelos Recenseadores, fazendo uso dos sistemas disponibilizados e de visitas em campo, quando necessárias, para garantir a cobertura da área territorial; dirigir veículo oficial ou locado pela Instituição, caso possua habilitação; elaborar e transcrever textos e/ou planilhas em dispositivos eletrônicos; fazer registros administrativos e de controle da coleta de dados e outros.