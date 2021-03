Com avanço da covid-19, SES-SP prorroga inscrições para médicos e farmacêuticos

(foto: Freepik/Divulgação) Em São Paulo, médicos e farmacêuticos terão mais duas semanas para se inscrever no processo seletivo da Secretaria de Estado de Saúde (SES SP). A seleção foi prorrogada nesta sexta-feira (12/3) até 27 de março para que mais profissionais que atuam no combate ao vírus possam participar.





A seleção conta com dois editais. Um deles conta com três vagas para farmacêuticos e o outro, com 42 para médicos I. Os profissionais contratados receberão salário de até R$ 2.742,75, além de prêmio de incentivo. A jornada de trabalho é de 20 a 30 horas por semana.





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da banca Zambini . A seleção tem caráter emergencial, portanto, será rápida. Os profissionais serão avaliados somente por análise de títulos e experiência profissional. A etapa será remota.









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer