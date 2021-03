Exército brasileiro abre quatro novas seleções com salário de até R$ 8,2 mil

(foto: Exército Brasileiro/Divulgação) O Comando da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, em Minas Gerais, abriu quatro novos processos seletivos para contratação de profissionais de nível técnico e nível superior. Os profissionais serão nomeados através de formação de cadastro reserva e deverão atuar nos municípios de Belo Horizonte, Itajubá, Juiz de Fora, Montes Claros, Três Corações, Pouso Alegre, Santos Dumont, São João Del Rei e Sete Lagoas.





Ao todo, os quatro editais oferecem vagas para as carreiras de enfermeiro auditor para aspirante a oficial, enfermeiro auditor para 1° e 2º tenente, técnico em eletrotécnica para 3º sargento, médico cardiologista para aspirante a oficial, médico cardiologista para 1° e 2º tenente, médico endocrinologista para aspirante a oficial, capelão católico para 1º e 2° tenente.





Além da escolaridade exigida, o profissional deverá ter até 40 anos na data de posse. Após nomeado, o profissional receberá salário de R$ 3.825 a R$ 8.245.





As inscrições poderão ser feitas pelo site do Comando de 15 a 23 de março. Há taxa de R$ 35 a R$ 40, a depender da escolaridade da vaga. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea terão o direito de recorrer à isenção de taxa de 15 a 18 de março pelo site de inscrições.





Os candidatos serão avaliados através de entrevista, análise de currículos, inspeção de saúde, exame de aptidão física, teste prático, inspeção de saúde complementar e entrega da documentação complementar. As fases presenciais serão realizadas em Belo Horizonte. O endereço deverá ser divulgado no site do Comando Militar.





Vale ressaltar que o contrato será temporário e terá duração de 12 meses. O período é prorrogável e não poderá ultrapassar 96 meses. Os processos seletivos terão prazo válido até a realização de um próximo processo seletivo da corporação.









