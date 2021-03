Prefeitura goiana abre inscrições para Educação com 173 vagas

(foto: DepositPhotos/Divulgação)

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Posse, no Goiás, abriu as inscrições de um novo processo seletivo temporário com 173 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para professores, pedagogos, auxiliar de serviços gerais, vigilante, monitor, executor administrativo, motorista, fonoaudiólogo, psicólogo, fonoaudiólogo e pedreiro.