refeitura de Nova Iguaçu abre seleção com 4.844 vagas temporárias

(foto: Divulgação)

A Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) divulgou, no Diário Municipal desta quarta-feira (10/3), um novo edital de processo seletivo para contratação de 4.844 profissionais em caráter temporário. Os contratados atuarão na Secretaria Municipal de Saúde (Semus) em jornada de trabalho semanal de 12 a 40 horas. Os ganhos variam de R$ 1.150 e R$ 8.000.





As chances são para todos os níveis de escolaridade. No nível fundamental, as vagas são para os cargos de auxiliar operacional, limpador de piscina e maqueiro. Profissionais de nível médio e técnico poderão concorrer às vagas de auxiliar de farmácia, agente de serviços técnicos diversos, cuidador, técnico auxiliar de regulação médica, técnico de enfermagem, técnico de imobilização, técnico de laboratório, técnico de radiologia e técnico em ortopedia. Já para o nível superior, há oportunidades em mais de 20 carreiras, entre elas: assessor técnico administrativo, assistente social, biólogo, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo e médico em diversas especialidades.





As inscrições ficarão abertas de 15 a 23 de março. Os interessados devem se inscrever pelo site da Secretaria, de forma gratuita. Como forma de seleção, os candidatos passarão por análise de currículos, sendo avaliados tempo de experiência, títulos, diplomas e nomeações.





O contrato terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período no limite máximo de três anos.





Este é o processo seletivo temporário aberto pela Prefeitura de Nova Iguaçu em 2021. O primeiro, aberto em janeiro, ofertou 248 oportunidades para a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). O município está impossibilitado de abrir concurso público para vagas efetivas devido às restrições da Lei Complementar nº 173 de 2020.









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer.