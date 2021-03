Conselho Regional de Educação Física abre inscrições para concurso na Paraíba

(foto: Divulgação) O novo concurso público do Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região (CREF/PB), na Paraíba, está com inscrições abertas! O certame visa contratar dez profissionais de nível médio e nível superior. Os contratados terão direito a salário inicial de R $1.500 a R$ 3.310.





As oportunidades são para lotação nos municípios de João Pessoa e Cajazeiras nos cargos de agente operacional, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, secretário, agente de orientação e fiscalização, assistente administrativo financeiro e técnico de nível superior. Para se inscrever, é necessário possuir ensino médio completo ou ensino superior em contabilidade, administração ou educação física. Algumas vagas também exigem CNH na categoria B.





Os interessados poderão se inscrever a partir de 15 de março até 15 de abril. As inscrições devem ser feitas de forma remota pelo site da banca CPCON. Há taxa de participação de R$ 85 a R$ 105, a depender do cargo escolhido.





Estarão isentos da taxa do concurso candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. A isenção deverá ser solicitada pelo portal de inscrição, a partir das 10h do dia 15 de março até às 23h59min do dia 19 do mesmo mês.





Os candidatos deverão passar por prova objetiva e prova escrita. A avaliação será aplicada em 23 de maio e terá duração máxima de quatro horas. A prova será composta por 40 questões sobre língua portuguesa, informática básica, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Leia o edital na íntegra!









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer.