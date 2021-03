Até R$ 9,9 mil: Emgepron divulga edital de concurso com mais de 30 vagas

(foto: Marinha/Divulgação) Foi publicado, nesta terça-feira (9/3),o edital de abertura do novo concurso público da A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), empresa vinculada ao Ministério da Defesa. O documento, divulgado tanto no Diário Oficial da União quanto no site da banca Selecon, conta com oferta de 32 vagas imediatas e formação de cadastro reserva (CR) para todos os níveis de escolaridade com atuação no Rio de Janeiro.





Para o nível fundamental, há duas oportunidades imediatas e CR para auxiliar de projetos navais, auxiliar de fabricação, bombeiro, fabricação e montagem, fresador, garçom, motorista, oficial industrial eletricista, oficial industrial mecânico, oficial industrial retificador, oficial industrial torneiro ferramenteiro, operador de equipamento móvel, operador de manobra de peso, operador de máquinas, pintor naval e segurança. A remuneração oferecida para os cargos é de R$1.115 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.





Candidatos com nível médio/técnico poderão concorrer a sete vagas imediatas e CR em técnico de projetos navais, técnico eletrotécnica, técnico farmácia, técnico de gamificação, técnico industrial estruturas, técnico laboratorial, técnico mecânica e técnico química. O salário chega a R$2.768,20 para 40 horas semanais.





O nível superior conta com a oferta de 23 vagas imediatas e CR para as carreiras de analista de projetos navais (diversas áreas), analista técnico, engenheiro, advogado, cirurgião-dentista, contador, farmacêutico, fisioterapeuta, médico do trabalho e químico. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas para remuneração inicial de até R$9.900.





Além do salário, os contratados terão direito a seguro de vida em grupo, vale-transporte, cesta-alimentação e convênios assistenciais e educacionais.





As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (12) e poderão ser feitas pelo site da banca organizadora até 11 de abril. A taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 80, a depender do cargo. Candidatos hipossuficientes poderão solicitar a isenção do valor pelo portal nos dias 10 e 11 de março.





O concurso público consistirá em prova objetiva, obrigatória para todos os cargos e de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, para o nível superior e de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, para todos os candidatos e classificatória; prova prática, para os cargos de níveis fundamental e médio e de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação médica admissional, para todos os candidatos e eliminatória.





Prevista para 9 de maio, a prova objetiva terá duração de três horas e contará com questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. O local e horário da aplicação serão publicados em breve no site da Selecon.









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer.