Prefeitura no Acre abre edital com 242 vagas para a educação

(foto: Divulgação) A Prefeitura de Sena Madureira, no Acre, abriu um novo concurso público com 242 oportunidades para o nível superior. As vagas são para os cargos de professor de creche, professor da educação infantil, professor do ensino fundamental e professor para atendimento especial educacional especializado.





O edital oferece salário de R$ 1.579,66 para 30 horas semanais de trabalho. Do número total de vagas, 5% serão reservados às pessoas com deficiência. As inscrições, abertas nesta segunda-feira (8/3), podem ser feitas pelo site da banca Fundape até o próximo dia 14. Há taxa de participação no valor de R$ 60.





Os profissionais serão avaliados por meio de prova objetiva, com 45 questões distribuídas entre língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e legislação. Haverá também prova dissertativa. As provas serão aplicadas em 4 de abril.





O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da divulgação do resultado final. O período poderá ser prorrogado pelo mesmo tempo, caso necessário.

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer