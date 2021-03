Prefeitura em Pernambuco abre inscrições para médicos; salário de até R$ 12,1 mil

(foto: Divulgação) A Secretaria de Saúde Municipal da Prefeitura de Paulista (PE) abriu, nesta quinta-feira (4/3), um novo processo seletivo para contratação de 25 médicos plantonistas e especialistas.As vagas são para médicos de nove especialidades distintas, com oferta de salário de até R$ 12.183,29.





De acordo com a prefeitura, a contratação dos 25 profissionais visa garantir a demanda crescente de atendimentos na rede pública municipal de saúde e atender pacientes com sequelas físicas e neurológicas, decorrente da covid-19. O vínculo dos médicos com a rede municipal será de seis meses, podendo ser prorrogado.





As ofertas são para as especialidades de psiquiatria, emergencista, infectologia, otorrinolaringologia, cardiologia, clínico geral, neurologia e pneumologia. Os profissionais diaristas deverão atuar em 20 horas semanais, enquanto os plantonistas 24 horas por semana.





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 17h de 4 de junho pelo site da prefeitura. Devido à pandemia, está proibida a participação de candidatos com mais de 60 anos de idade, gestantes ou com doenças crônicas.





Os candidatos serão avaliados mediante análise de títulos e experiência profissional. Saiba mais!





*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer