PMPR adia data da prova de concurso com 2.400 vagas para soldados

(foto: PMPR/Divulgação)

O Concurso

Atenção, concurseiros! As provas do concurso público da Polícia Militar do Estado do Paraná com 2.400 vagas foram remarcadas para 13 de junho de 2021. A informação foi publicada no site da corporação Segundo o documento, a medida vista garantir que o certame seja conduzido com a segurança necessária, sem prejuízos à isonomia e em observância aos protocolos de biossegurança determinados pelas autoridades sanitárias, em decorrência da pandemia de covid-19.A PMPR informou também que a data da Prova de Conhecimentos e as datas das demais etapas do Concurso Público poderão ser alteradas em decorrência das medidas de prevenção contra a covid-19.

São 2400 vagas abertas, sendo 2 mil para soldado policial militar e 400 para soldado bombeiro militar. Os postos exigem nível médio de formação escolar.

De acordo com o edital, o salário varia de R$ 1.933,63 a R$ 4.263,67. Para concorrer ainda é necessário ter no máximo 30 anos de idade na data do primeiro dia de inscrição.

Os aprovados a PM poderão ser lotados em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel; já os classificados a bombeiro poderão trabalhar em Curitiba, Londrina e Cascavel.

O núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR) é a banca organizadora da seleção.

Fases do concurso

Os candidatos inscritos serão submetidos a prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os testes terã duração máxima de cinco horas, e serão feitos preferencialmente nas cidades de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Serão cobrados conhecimentos em língua portuguesa, raciocínio matemático, geografia, história, informática e legislação.

Haverá ainda provas de habilidades específicas, de caráter eliminatório, constituída por exame de capacidade física, exame de sanidade física, avaliação psicológica e investigação social.

Segundo a banca organizadora do concurso, porém, as datas das etapas poderão ser alteradas em decorrência das medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, conforme estabelece o subitem 20.4 do edital de abertura.