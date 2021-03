Covid-19: Cress-SE, Crefono 5 e CRT-PR adiam data de realização das provas

(foto: Divulgação) A banca organizadora Instituto Quadrix anunciou retificações acerca das provas de diversos concursos públicos de Conselhos Regionais. Tiveram as provas adiadas o Conselho Regional de Fonaudiolôgia da 4ª Região (Crefono-4), o Conselho Regional de Serviço Social da 18ª Região (Cress-SE) e também o Conselho Regional de Técnicos Industriais da 4ª Região.





Conforme documentos publicados no site da banca, todas as provas estava previstas para serem aplicadas em 14 de março e foram adiadas. As novas datas serão divulgadas oportunamente.





Crefono-4

São oferecidas, ao todo, 120 vagas, sendo quatro de preenchimento imediato e o restante para formação de cadastro reserva.





Há chances de nível superior para fonoaudiólogo fiscal, cargo que exige formação em fonoaudiologia; e oportunidades de nível médio para o cargo de assistente administrativo. A faixa de remuneração fica entre R$ 1.893,60 e R$ 4.882,47, correspondente a 40 horas de trabalho semanal. Saiba tudo sobre o concurso aqui!





Cress-SE

Conforme o edital, as vagas são para a ssistente Administrativo (2); assistente social - agente fiscal; coordenador geral (1) e diretor técnico (1).





Os salários que podem variar de R$ 1.629,31 a R$ 2.900, acrescido benefícios. Saiba tudo sobre o concurso aqui!

CRT-PR

São seis oportunidades distribuídas para os seguintes cargos: Agente de Fiscalização-Edificações/Construção Civil (2); Agente de Fiscalização-Eletromecânica/Mecânica/Refrigeração e Ar Condicionado (2) e Agente de Fiscalização-Eletrotécnica (2). Os profissionais contratados irão atuar nas cidades de Curitiba e Florianópolis.