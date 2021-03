UFRN abre concurso para professores com salários de até R$ 10 mil

(foto: UFRN/Divulgação)



Os aprovados serão lotados no município de Natal-RN. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu um novo concurso com 29 vagas para o cargo de professor do magistério superior na classe adjunto-A, assistente A e auxiliar, em diversas áreas de conhecimento. Os salários variam entre R$ 2.688,95 e R$ 10.074,18, já com os benefícios.Os aprovados serão lotados no município de Natal-RN. Confira aqui todas as vagas e áreas do concurso.





Segundo o edital, as atividades referentes ao cargo de professor do Magistério Superior envolvem a atuação em ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas, conforme a necessidade da instituição expressa na expectativa de atuação profissional e no plano de trabalho a ser deliberado pela Unidade de lotação do servidor.





Inscrições

A inscrição será feita, exclusivamente, via internet (www.sigrh.ufrn.br ), a partir do dia 22 de março de 2021 até às 23h59 do dia 22 de abril de 2021, observando o horário local e os seguintes procedimentos:





a) acessar o site (Menu Concursos), no qual se encontram disponíveis o Edital e o Formulário de Inscrição;

b) preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções constantes nele;

c) enviar eletronicamente o Formulário de Inscrição;

d) imprimir a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU), para poder efetuar o pagamento da taxa de inscrição;

e) efetuar o pagamento da taxa, no valor correspondente ao cargo, no período de 22 de março de 2021 a 27 de abril de 2021, no local indicado na GRU.





As taxas variam entre R$ 50 e R$ 220, a depender da função.





Após a divulgação da relação de inscritos, os candidatos com inscrições deferidas deverão entregar eletronicamente documentos como memorial e projeto de atuação profissinal e cópia de documentos exigidos no edital.





A entrega será feita, exclusivamente, via internet, no período de 17/05/2021 até às 23h59 do dia 26/05/2021





Etapas

O concurso constará de quatro tipos de avaliações, realizadas na seguinte ordem: I – Prova Escrita (fase eliminatória e classificatória); II – Prova Didática (fase eliminatória e classificatória); III – Defesa de Memorial e Projeto de Atuação Profissional (fase eliminatória e classificatória); e IV – Prova de Títulos (fase classificatória).





A prova escrita de todas as áreas de conhecimento será aplicada no dia 18 de julho de 2021, às 08h, no município de Natal/RN.