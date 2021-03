Última chance! Prorrogadas inscrições para guarda municipal em Campo Grande

(foto: GCM/Campo Grande )





O edital conta com 273 vagas para a carreira de guarda municipal. A remuneração inicial oferecida é de R$ 1.690,02, além de vale-alimentação no valor de R$294. Os contratados deverão atuar durante jornada de trabalho de 180 horas por mês.





Para participar, é necessário possuir ensino médio completo, CNH nas categorias A ou B, idade entre 18 a 40 anos e altura mínima de 1.65 para homens e 1.60 para mulheres. Vale ressaltar que o edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, enquanto outros 10% são reservados a candidatos negros.





A seleção será feita a partir de aplicação de prova objetiva, prova de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico e toxicológico, investigação social e curso de formação técnico-profissional.





A primeira fase do concurso, prova objetiva, está marcada para 16 de maio. A avaliação será composta por 60 questões distribuídas entre português, raciocínio lógico, noções de informática, legislação municipal e conhecimentos específicos.





O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da divulgação do resultado final. A validade poderá ser prorrogada por igual período uma única vez.

O concurso público para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) da Prefeitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, teve inscrições prorrogadas! Segundo o novo cronograma divulgado, agora as inscrições poderão ser efetuadas até 15 de março através do site da banca organizadora Selecon . Há taxa no valor de R$ 120.