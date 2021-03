Goiás: prefeituras abrem mais de 80 vagas pra todos os níveis de escolaridade

(foto: DepositPhotos )





Prefeitura de Hidrolândia

O edital n°1 de Hidrolândia oferta 30 vagas e cadastro reserva para o cargo de auxiliar de serviços braçais, de nível fundamental. Os profissionais selecionados deverão atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais para salário no valor de R$ 1.650 por mês.





Já o edital n°2 visa preencher 35 vagas na ocupação de orientador no enfrentamento da pandemia de covid-19, durante seis meses. Os interessados devem possuir ensino fundamental e os contratados terão direito a remuneração de R$ 1.200 para carga horária de 40 horas semanais ou plantão de 12x36.





Ambos os editais ficarão com inscrições abertas até 9 de março, de forma gratuita. Os interessados devem se inscrever na unidade da Prefeitura Municipal . Os inscritos serão avaliados a partir de análise de títulos e experiência profissional e entrevista técnica.





Prefeitura de Uruaçu

A seleção tem caráter temporário e visa contratar profissionais de níveis médio e superior. São 21 vagas distribuídas entre os cargos de facilitador de artesanato, facilitador de dança de equipe volante, facilitador de esportes, facilitador de capoeira, facilitador de teatro, orientador social, pedagogo, instrutor de informática, oficineiro de beleza, psicólogo e técnico de nível médio.





Após contratados, os profissionais deverão desempenhar atividades no CRAS, SCFV, Programa Criança Feliz, ACESSUAS e Ações Estratégicas do PETI. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana para remuneração de R$ 1.106 a R$ 1.800.





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de março presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social . Os candidatos serão avaliados de forma remota mediante análise de currículos e experiência profissional.

















