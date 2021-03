Core de Tocantins adia data de realização das provas do concurso com 25 vagas

(foto: Ed ALves/CB/D.A Press)

O Instituto Quadriz e o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins (Core-TO) anunciaram o a diamento da aplicação de prova do concurso público com 25 vagas, que ocorreria no próximo dia 7 de março em razão das medidas restritivas adotadas no Estado do Tocantins diante da pandemia do novo coronavírus.O documento informa também que o adiamento considera a ausência de requisitos indispensáveis de segurança, em decorrência da pandemia.O Conselho torna público, ainda, que as inscrições realizadas permanecem válidas e a aplicação de prova ocorrerá assim que as condições permitirem, e um novo cronograma será divulgado oportunamente.