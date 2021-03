Secretaria de Educação do Piauí abre seleção com salários de até R$ 3,5 mil

A Secretaria de Estado da Educação do Piauí (Seduc) abriu um novo processo seletivo simplificado para a formação de cadastro reserva. As remunerações variam entre R$ 2.495,00 e R$ 3.500.As chances são para técnicos de nível superior substituto da área de direito, administração e ciências contábeis, para as demandas da sede da Seduc Sede e

técnico de nível superior substituto da área de ciências contábeis para atender as necessidades das GREs e escolas da rede estadual de ensino.

As inscrições seguem abertas até 8 de março de 2021, por meio do site da Seduc . A taxa é de R$ 80.

O candidato deverá enviar online no site da Seduc, no período previsto no cronograma, os seguintes documentos:





a) documentos pessoais: RG e CPF;

b)currículo do candidato conforme modelo do edital e as documentações que o comprovem;

c) comprovante de pagamento da inscrição;

d) declaração de disponibilidade conforme modelo;

e) declaração de acúmulo ou não de cargo.

Os candidatos serão avaliados por análise de currículos.