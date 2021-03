PNUD abre vaga para consultor de nível superior

Para concorrer, é necessário ter superior completo, reconhecido pelo Ministério da Educação, e experiência acadêmica ou profissional na construção ou alimentação de painéis, relatórios, planilhas e outras soluções em que tenha sido utilizada a apresentação gráfica e dinâmica de dados.

Os candidatos serão classificados mediante processo seletivo composto de duas fases. A primeira fase compreende a análise curricular e valerá 60 pontos. A segunda fase consistirá em entrevista, que valerá 40 pontos. A pontuação final do processo seletivo, somando-se as pontuações das duas fases, totalizará o máximo de 100 pontos.

Os interessados deverão enviar o currículo de 3 até 13 de março de 2021 para o endereço: trsdcom@economia.gov.br .O currículo deverá ser enviado em formato PDF, no modelo disponível no site, e o número do edital deverá ser informado no campo assunto. E-mails que não atenderem a tais requisitos serão desconsiderados.