Zoológico de Brasília abre chamamento de servidores já efetivos

Esse chamamento vem pouco tempo após o Ministério Público de Contas do DF (MPC-DF) representar ao TCDF sobre a ausência de realização de concurso na Fundação, que, de acordo com o Ministério, opera com maioria de servidores comissionados e terceirizados.

Para o procurador do MPC, esse fator "indica uma ausência de implementação efetiva de um Plano de Carreira para servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, que, aos olhos do Parquet, pode estar relacionado com o grave problema de morte dos animais".

Em 2020, a Fundação chegou a formar comissão organizadora formada para tratar sobre abertura de novo concurso público. E, ao CorreioWeb, a FJZB informou que o grupo está na primeira fase, de análise processual, estudo e viabilidade de um possível certame. "O processo acontece junto à Secretaria de Economia, por se tratar de um trâmite complexo, sem previsão de quando irá acontecer", disse.



Já a Secretaria de Economia informou que, sobre os novos concursos públicos para recomposição dos quadros de pessoal dos órgãos do GDF, a serem realizados após o fim da vedação de contratação de novos servidores, serão realizados caso não haja banco de aprovados e necessidade da Administração Pública, sempre em observâncias às restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020.

Segundo a Fundação, a prática de realizar chamamento público se trata de um remanejamento de pessoal comumente realizado entre órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) e amparado pela Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, que permite a realização tanto do concurso público quanto do chamamento público simultaneamente, ambos previamente autorizados. Veja todos os detalhes do chamamento: O chamamento publicado nesta terça (2/3) busca distribuir 12 vagas. Sendo 10 para técnico analista ou gestor em políticas públicas e gestão governamental, uma para analista de planejamento urbano e infraestrutura, na especialidade de engenheiro civil e outra vaga para analista de planejamento urbano e infraestrutura, na especialidde de arquiteto.

a) Ser servidor efetivo do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, aprovado em concurso público;

b) Não responder a processo administrativo disciplinar

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) Não ter previsão de usufruto de licenças nos próximos 12 meses;

e) Ter conhecimento básico/intermediários em informática – Microsoft Office e (Excel e Word), Windows Explore, navegação internet e noções básicas do Sistema Eletrônico de Informações – SEI;

f) Ter parecer favorável do órgão de origem.



O servidor selecionado receberá a remuneração, conforme tabela remuneratória da sua carreira e não haverá nenhum acréscimo remuneratório.





Os servidores selecionados serão lotados na sede da Fundação, localizada na Avenida das Nações, via L4 Sul, Brasília - DF, CEP: 70.610.100, respeitando-se a especialidade, a área de atuação e a experiência de cada servidor.



As áreas disponíveis são: Elaboração e Análise de Projetos; Contratos e Convênios; Cooperação Técnica; Compras de Materiais e Serviços; Patrimônio; Almoxarifado; Prestação de Contas; Gestão da Informação; Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar; Planejamento, coordenação e execução de serviços gerais de projetos arquitetônicos; Gerenciamento de atividades de construção de obras públicas, e Arbitramento em engenharia civil.





Os interessados deverão encaminhar currículo para o endereço eletrônico: neide.oliveira@zoo.df.gov.br, até 5 de abril de 2021.



Os servidores, quando do envio do currículo, deverão informar a área de interesse dentre as disponíveis.





Os servidores selecionados serão colocados à disposição da Fundação por 24 meses, existindo a possibilidade de renovação por igual período.