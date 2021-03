Marinha e Aeronáutica têm mais de 1.600 vagas com inscrições abertas

Sargentos

A seleção para o Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2022) oferece 179 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para as turmas do primeiro semestre de 2022, abertas em todas as regiões do país. Podem se inscrever brasileiros de ambos os sexos de 17 a 24 anos. Para participar, também é necessário possuir ensino médio completo. Dentre as áreas, há oportunidades para os setores de material bélico, mecânico de aeronaves, controle de tráfego aéreo, equipamento de voo e guarda e segurança. As inscrições podem ser feitas até 17 de março. Há taxa de participação no valor de R$ 60. Saiba mais aqui





MARINHA

Escola Naval

A Marinha do Brasil abriu 22 vagas para a Escola Naval em 2020 (CPAEN/2020), sendo 10 para o sexo masculino e 12 para o feminino. Os cursos ministrados acontecem em Angra dos Reis /RJ, têm duração de quatro anos em regime de internato e são destinados à formação de Oficiais para o Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de Marinha (CIM). As inscrições podem ser feitas de 20 de abril a 10 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 65. Saiba mais aqui.





Serviço Militar Voluntário

A Marinha lançou oito editais de seleção, com 429 vagas ao todo, distribuídas em todo Brasil. As chances são oferecidas a candidatos voluntários, de ambos os sexos, para praças da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2). Podem concorrer quem tem nível fundamental e médio/técnico. As chances são para as áreas industrial, saúde, apoio e administrativa. O período de inscrição vai de 13 de fevereiro a 4 de março de 2021. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60. Saiba mais aqui.





Fuzileiros navais

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha divulgou um novo edital de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN). De acordo com o documento, serão disputadas 960 vagas, sendo 380 para a turma I de 2022 e 380 para a turma II de 2022. O edital ressalta, também, que 720 vagas serão para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões Sul e Sudeste. As outras 240 vagas serão para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, obedecendo a ordem de classificação no concurso.





Para participar, é preciso ter ensino médio completo, ser do sexo masculino, brasileiro, possuir 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022 e ter altura mínima de 1.54. As inscrições ficam abertas até 26 de março. Saiba mais aqui.





Sargentos músicos