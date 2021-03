Até R$ 10 mil: inscrições abertas para concurso público da UFFS-SC

(foto: UFFS/Divulgação )





O edital abre 13 vagas para professores nas áreas de pediatria, métodos e tecnologias de apoio ao diagnóstico, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, cirurgia, ciências de dados, fundamentos da computação, educação, educação infantil e séries iniciais, educação inclusiva/educação de surdos/linguística das línguas de sinais libras, nutrição social e alimentação coletiva e direitos humanos, políticas e gestão democrática.





As inscrições serão aceitas até 11 de março pelo site da universidade. Há taxa de participação no valor de R$ 250. Os participantes serão avaliados por prova de conhecimentos, prova didática e prova de títulos. As etapas serão realizadas na cidade de Chapecó.





Segundo o edital , a prova de conhecimentos está prevista para 18 de abril, a partir das 13h20. O exame será constituído por um texto com tema sorteado no dia da aplicação. Já a prova didática avaliará plano de aula, organização do conteúdo, domínio do conteúdo trabalhado, clareza, exatidão da exposição e adequação da linguagem a alunos de graduação, adequação do material didático empregado aos objetivos propostos, domínio dos procedimentos didáticos, postura e síntese.





O concurso público terá prazo de validade de dois anos, contados a partir da divulgação do resultado final e com possibilidade de prorrogação.









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

Professores de magistério superior já podem se inscrever no concurso público da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), em Santa Catarina. As oportunidades são para os campi de Passo Fundo, Chapecó, Laranjeiras do Sul e Realeza. O salário chega a R$ 10.074,18 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.